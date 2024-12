Adriano: "L'Inter mi mandò in una clinica per disintossicarmi dall'alcool, temevo la camicia di forza"

AFP via Getty Images

Una rivelazione che arriva direttamente dall’autobiografia di, ex giocatore di Inter e Parma. L’attaccante brasiliano, con un grande passato nella nostra Serie A, ha parlato dei difficili periodi vissuti a Milano, durante la sua esperienza da giocatore nerazzurro, nel suo libro ‘Adriano, Meu Mado Maior’, racconto autobiografico della vita e delle difficoltà vissute da Adriano.- "Non avevo le energie per alzarmi dal letto e andare ad allenarmi, tanto meno per le cose che devi fare al di fuori del club: mangiare e dormire bene, riposare.".

"Vivevo una routine che non mi rendeva felice come molti immaginano, la gente pensava fossi un mascalzone, uno spudorato.. Sono sprofondato in una depressione terribile, è stato davvero brutto. Per fortuna se ne è accorta la mia famiglia che mi è rimasta vicina. Non mi piace nemmeno ricordarlo".Per aiutare, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter preparò un ricovero in una clinica svizzera, in modo che il brasiliano potesse disintossicarsi dall'alcol: ". Continuavano a passarmi per la testa delle idee sbagliate e ho dovuto lasciare l'Italia: San Paolo è stata la mia fuga. E lì sono stato aiutato da uno psichiatra migliore rispetto a quello che mi aveva assegnato l'Inter. Poi sono arrivati risultati in fretta e dopo essermi preso una pausa dall'alcol mi è tornata la voglia di correre in campo, anche di fare le cose noiose".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui