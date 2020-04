Massimo Carrera, attuale allenatore dell'AEK Atene, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'Atalanta e di Gasperini: "Ormai anche l'Atalanta è un top club della Serie A, non ha niente in meno rispetto a Lazio, Inter, Roma, Napoli e Milan. Se io fossi in Gasp ci penserei molto prima di lasciare a Dea, anche in caso di chiamata di una grande squadra".