Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea e dell'Italia, grande protagonista a Euro2020 dopo una Champions vinta coi Blues, parla dell'ex Napoli a Radio Marte: "Ieri sera ero a Wembley. Rigore calciato? Lui calcia quel tipo di rigore in allenamento almeno 30-40 volte al giorno, gli riesce in automatico ormai. Ha vinto la Champions League e ha fatto molto bene. Adesso magari domenica può vincere anche l’Europeo. E magari può entrare anche nella lista del Pallone d’Oro. L’ho sentito, va tutto molto bene, anche prima di ieri sapeva che non era facile. La Spagna ha giocato la sua più bella partita dell’Europeo ma alla fine, ai rigori, nonostante l’errore sul primo, si può vincere comunque e questo è il bello del calcio. Proposte per il ragazzo? Oggi la valutazione di Jorginho è di circa 50 milioni. Se arriva una squadra…Ovviamente ha fatto tante finali. Qualche club mi ha chiamato? Sì ma il nostro primo pensiero è parlare con Marina Granovskaia per il rinnovo. Sicuramente questo è un momento molto importante della sua carriera, lo aspettava da 20 anni".