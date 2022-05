L'agente di Keita Balde ha parlato nell'intervista a Repubblica del futuro del suo assistito e della difficile stagione che sta vivendo col Cagliari.



KEITA - "Aveva accettato il Cagliari con grandissimo entusiasmo, come quello del presidente Giulini. Nessuno poteva immaginare una situazione così difficile, anche se il Cagliari in questi anni ne ha avute spesso. Ora lui è concentrato sulla salvezza, che deve essere raggiunta: avrebbe voluto essere utilizzato di più, non col contagocce, anche dopo la Coppa d'Africa. Di certi giocatori i club non possono fare a meno".