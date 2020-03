Stefano Castagna, agente di Luiz Felipe, difensore della Lazio, parla a Mundo Deportivo, commentando così l’interessamento del Barcellona nei confronti del centrale brasiliano: “Il Barcellona è il Barcellona, anche se il giocatore ora ha la testa focalizzata in quello che sta facendo la Lazio e vuole provare a vincere il campionato, una volta risolta la situazione Coronavirus”.



“E’ un centrale completo: molto tecnico, molto veloce, con soli 22 anni e con il passaporto comunitario. Il suo gioco è ideale per il calcio spagnolo. Per ora nessuno del Barcellona mi ha parlato, anche se diversi club importanti hanno contattato la Lazio prima dell’emergenza coronavirus. Se il Barcellona ti segue è un onore”.