Arrivato in punta di piedi, acciaccato. Aspettato, gestito con minuziosa attenzione da Luciano Spalletti. Per poi imporsi come uno dei trascinatori all’agognata qualificazione dell’Inter alla prossima Champions League. Sono bastati sei mesi a Rafinha per conquistare i tifosi: personalità, classe, impegno alcune delle qualità che hanno stregato il popolo nerazzurro. Ma l’Inter ha deciso di non riscattarlo, facendolo così tornare al Barcellona. Del mancato ritorno a Milano e non solo ha parlato Mazinho, padre e agente del centrocampista, ai microfoni di fcinternews: “Oggi è un giocatore del Barcellona. Voleva rimanere all’Inter: si è dato da fare per stare bene, recuperare e approfittare di una grande opportunità di restare in un club così. Non ci sono dubbi che il suo obiettivo fosse quello di rimanere. Era felice, in un gruppo coeso. Ma non è stato così e adesso lavorerà col Barcellona. Da quando è finito il campionato l’Inter non ci ha comunicato nulla, né a noi né al Barcellona. Le informazioni che ho le ottengo dalla stampa”.



SUL FUTURO - “Abbiamo molte opzioni. Al momento però Rafa è un giocatore del Barcellona, dove ha un contratto. Molte squadre sono interessate. Ora ci godiamo le vacanze, anche perché non so se siano arrivate offerte direttamente ai blaugrana. Per quello che ci riguarda aspettiamo la fine del Mondiale e poi saremo pronti a lavorare. Inter ancora prima opzione? I nerazzurri non hanno esercitato il diritto di acquisto. Noi per ora non possiamo aspettare. O meglio, non possiamo attendere che l’Inter bussi nuovamente alla nostra porta. Stiamo lavorando per la situazione del giocatore e non possiamo quindi dare la priorità all’Inter per tutti questi aspetti. Anche perché ripeto, le società interessate sono molte. E noi dobbiamo pensare al futuro del giocatore. Voglio aggiungere una cosa importante. Ripeto, Rafinha voleva restare all’Inter. Infelicemente non è successo. È il calcio, cambia tutto da un’ora all’altra”.



IDEA LAZIO - Intanto per lo spagnolo è spuntata un ipotesi Lazio. Il Barcellona, interessato a Milinkovic-Savic, potrebbe proporre a Lotito il cartellino di Rafinha più un ricco conguaglio. L'ingaggio di 2,7 milioni non sembra proibitivo per i biancocelesti, che possono arrivare a garantire quel tipo di stipendio. Al momento un'idea, nulla di più, considerando anche il pressing sul serbo di Juventus e Real Madrid. Ma il futuro di Rafinha potrebbe essere ancora in Serie A.