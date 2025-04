Getty Images

Ag. Skriniar: "A gennaio contatti col Napoli, in futuro non si può mai sapere"

Roberto Sistici, agente del difensore del Fenerbahce in prestito dal PSG Milan Skriniar, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore News.



"Capisco che per i giornali è importante parlare di calciomercato, ma ora è ancora presto. Milan è in una squadra importante, non una big europea ma importante”.



NAPOLI - "Qualche contatto c’è stato a gennaio, così come con qualche squadra di Premier League. Skriniar ora si trova bene al Fenerbahce poi il futuro non si può sapere, mancano quasi due mesi al termine della stagione”.