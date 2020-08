Silvano Martina, rappresentate in Italia dell'attaccante della Roma Edin Dzeko, ha parlato del futuro del suo assistito, come riportato dal Corriere dello Sport: "Per ora continuerà a vestire la maglia della Roma, poi si vedrà. Che piaccia alla Juve e all'Inter non è un mistero".



IL COSTO E GLI SCENARI - Sette milioni di euro di ingaggio per almeno due anni e circa 10 per il cartellino: sono queste le cifre dell'affare per il classe 1986, fresco di rinnovo con i giallorossi nella passata stagione. Richiesta esplicita del nuovo tecnico della Juve Andrea Pirlo, mentre con il possibile addio di Antonio Conte all'Inter la pista nerazzurra potrebbe complicarsi.