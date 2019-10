Impegnato con la Francia nel Mondiale Under 17, il centrocampista Lucien Agoumé parla a L'Equipe del passaggio dal Sochaux all'Inter: "Per la mia crescita, pensavo che avrei dovuto puntare un po' più in alto. Mi sono detto che avevo la possibilità di allenarmi ogni giorno con un grande allenatore (Antonio Conte, ndr) e con grandi giocatori. Non dirò che sto progredendo maggiormente durante gli allenamenti con l'Inter piuttosto che durante una partita di Ligue 2, ma quando ti alleni con Brozovic e Sensi la crescita la senti".