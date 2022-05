L'Ajax si conferma campione d'Olanda (36esimo titolo) con un turno d'anticipo: 5-0 all'Heerenven grazie alle reti di Tagliafico, Berghuis, Haller, Brobbey e Alvarez. Chiusura in bellezza per il tecnico Erik ten Hag, prossimo a trasferirsi al Manchester United. Niente da fare per il PSV Eindhoven, vittorioso per 3-2 sul NEC Nijmegen, secondo e qualificato al terzo turno preliminare in Champions League.