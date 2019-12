Il Real non molla la pista che porta a Donny Van de Beek. Stando a quanto riportato da AS, nonostante il club di Amstedam abbia tentato di isolare il giocatore negli ultimi giorni, la squadra di Zidane rimane più che un'opzione. Il quotidiano parla infatti di nessun tipo di problema né sul fronte dell'acquisizione del cartellino (valutata più di 50 milioni di euro), né su quella dell'accordo col calciatore che avrebbe già la sua preferenza verso i Blancos rispetto ad altre realtà. Cosa manca dunque? L'ok di Zidane. Il tecnico del Real, infatti, pur apprezzando l'olandese continua a premere per Paul Pogba.