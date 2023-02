Con l’avvio del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A TIM, prende il via l’MVP DAZN ConTe.it, un format inedito e coinvolgente ideato da DAZN e promosso dall’agenzia BrandingHero. L’iniziativa è frutto della partnership editoriale siglata tra DAZN, la principale società al mondo di streaming sportivo direct-to-consumer e ConTe.it.



COME FUNZIONA - Nel corso di ciascun match trasmesso in esclusiva da DAZN i tifosi potranno scegliere il miglior giocatore tra i quattro candidati proposti dalla redazione della piattaforma di live streaming sportivo tramite un “Poll” che al termine della partita eleggerà il migliore tra i quattro. Come? Sostenere il calciatore preferito è facilissimo: si può votare inquadrando con il proprio smartphone un QR Code che appare a fine partita sull’app o direttamente sulle Instagram stories di DAZN.