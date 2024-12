Alberto Lunghi come Che Adams: gol da centrocampo in Serie C VIDEO

Getty Images

. L'attaccante inglese naturalizzato scozzese firma la vittoria del Torino a Empoli nell'anticipo di campionato in Serie A venerdì sera. Domenica pomeriggio l'attaccante esterno, che poi pareggia al 95° con Pilati, autore dell'1-1 finale.L'Arzignano chiude l'andata del girone A in Serie C al dodicesimo posto in classifica con 22 punti in 19 giornate di campionato a meno 11 dalla FeralpiSalò, terza a quota 33 dietro a Padova (48) e Vicenza (43).IL TABELLINOFERALPISALÒ – ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-1GOL: 17' p.t. Lunghi (A), 50' s.t. Pilati (F).FERALPISALÒ: Rinaldi, Pasini, Balestrero, Di Molfetta, Luciani (45’ st Verzelletti), Pilati, Zennaro, Cavuoti (27’ st Pellegrini), Boci (20’ st Vesentini), Maistrello, Pietrelli. All. Diana. A disposizione: Lovato, Liverani, Motti, Musatti, Hergheligiu, Tahiri, Sina.ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, De Zen, Rossoni, Bordo, Lakti, Cerretelli (18’ st Barba), Lunghi (43’ st Nepi), Cariolato, Boffelli, Milillo, Mattioli (18’ st Benedetti). All. Bianchini. A disposizione: Manfrin, Zanella, Menabò, Di Virgilio, Stefanoni, Boccia, Toniolo, Campesan.Arbitro: Vailati di Crema.Ammoniti: Boci, Maistrello, Balestrero, Lunghi.