Che Adams segna da centrocampo! Come Recoba e Mascara, un gol che è già storia

Lega Serie A

illumina uno scialbo anticipo del venerdì sera con quello che si candida ad essereEntrato da soli sei minuti, l’attaccante deltrova la rete da centrocampo, beffando, fino a lì imbattibile. È la rete (nella foto della Lega Serie A) che sblocca la gara dei granata contro, una prodezza d’altri tempi che rimanda subito alla mente capolavori come quelli di, di, di, di, solo per citarne alcuni. E, per uno strano scherzo del destino, uno dei gol che più somiglia a quello realizzato dal torinista lo aveva realizzato Alvaronello stesso stadio, il Castellani, oggi diventato Castellani-Computer Gross, e nella stessa porta.

È il minuto settanta: il Toro riesce a liberare un’azione pericolosa degli avversari e, dopo un doppio contrasto in mezzo al campo,L’exriceve sulla linea di metà campo, si guarda intorno e vede che, largo, c’è. Il suo radar però ha trovato una soluzione migliore.che sta seguendo l’azione ben fuori dalla sua porta. Lo scozzese lo vede e ci prova.Il suo destro è preciso al millimetro, potente il giusto e angolato quanto basta.. E stavolta, a differenza dell’ultima prodezza del genere, quella dicontro il Frosinone, nello scorso campionato, non c’è neanche il dubbio dellao meno del gesto. Un istante di lucida follia che ha portato ilavanti ecaldo, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato il suo gol da record: ", ma soprattutto è molto importante per la squadra. Gioco sempre con tanta voglia, non solo oggi che sono entrato dalla panchina".lo applaude: "Studiando il posizionamento del portiere, Che Adams ha dimostrato che sta iniziando a capire quanto tattico sia il calcio italiano".

Ma cosa ha fatto Che Adams?? #EmpoliTorino 0-1 pic.twitter.com/eTdt5g3FzI — Lega Serie A (@SerieA) December 13, 2024

commenta: "Con una prestazione del genere avremmo meritato almeno un punto, ma dobbiamo fare i complimenti agli avversari che portano a casa tre punti da un doppio rimpallo e una grandissima giocata di Adams".