"Questa giacca me la sono guadagnata sul campo ! Regalo di @pasalicmario .Assist contro il city". ​ Parola di 'Papu'che - direttamente dai suoi profili social - ringrazia il compagno per il regalo natalizio: l'assist per la rete in Champions League, a San Siro contro il Manchester City, gli è valsa, particolarmente a tema con le festività.