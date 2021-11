Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus, è tra i protagonisti della serie Amazon Prime Video All or Nothing. Queste le parole nel corso dell’intervallo della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di Conte: “Sono tutte memorizzate le loro giocate: giocano a memoria, se gliele interrompiamo, non sanno che cosa fare”.



"E' una cosa strana, era il mio allenatore. Rimane una persona speciale", invece, le parole dette prima della partita coi nerazzurri.