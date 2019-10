Alla Lazio serve una vittoria per sognare il quarto posto. Oggi Atalanta e Napoli, che ora occupano terza e quarta piazza, si sfideranno nel big match di giornata: la Lazio dovrà approfittarne andando a bottino pieno contro il Torino. Serve un'altra vittoria: a Firenze la Lazio ha ritrovato i 3 punti che non otteneva dal 29 settembre, contro il Genoa (in trasferta addirittura da fine agosto) adesso serve continuità.



CONTINUITA' E CARATTERE - Non solo continuità: serve anche carattere. Contro il Toro, che ha un disperato bisogno di punti per respirare e allontanare le voci di esonero dalla panchina di Mazzarri, i ragazzi di Inzaghi non possono lasciare ulteriori punti indietro, già ne hanno sprecati troppi. Come riporta il Messaggero, anche per Inzaghi sarà un anno decisivo: a fine stagione si tirerà una linea, il mister si è sentito spesso accerchiato e al centro di critiche ingenerose, comprese quelle di Lotito. Servirà fare un recap: bisognerà capire se questa Lazio sarà diventata grande, o ancora no.