Alla scoperta di Maddli, il cucciolo di San Bernardo mascotte di UEFA Women's EURO 2025

, l'Europeo femminile che si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio del prossimo anno, cheBambini e passeggeri della stazione ferroviaria di Cornavin a Ginevra hanno fatto la conoscenza di. Maddli è tenero e giocosocon un cuore grande. I San Bernardo sono dei cani da salvataggio originari della Svizzera, particolarmente ammirati per il loro coraggio, per la natura gentile e per la loro straordinaria capacità di assistere l'uomo in missioni di salvataggio in ambienti alpini estremi.

. Piena di energia e sempre pronta a giocare, Maddli ama condividere la sua passione per il calcio. Curiosa e audace, Maddli ama esplorare nuovi luoghi, imparare nuove abilità e incontrare tifosi di tutta Europa. Ha a cuore il fair play, la gentilezza e l'autenticità, e vuole essere d'ispirazione per chiunque la circondi con la sua energia inesauribile.

Vestita con una maglietta sgargiante che richiama i colori di UEFA Women’s EURO 2025, Maddli indossa il numero 25 con orgoglio, celebrando lo spirito di questo anno storico per il suo Paese natale, la. I suoi occhi spalancati ed espressivi brillano di entusiasmo e la sua presenza calda e giocosa fa sentire tutti parte della squadra, creando ricordi indimenticabili per i tifosi di tutte le età.“L'energia, la passione e l'amore per il calcio di Maddli catturano perfettamente lo spirito di questo torneo e del nostro bellissimo Paese. Credo sarà d'ispirazione per i giovani tifosi di tutta Europa e non vedo l'ora di vederla portare gioia ed entusiasmo ai tifosi durante questo incredibile evento in Svizzera", ha detto l'ambasciatrice del torneo, l'ex nazionale svizzera Lara Dickenmann.