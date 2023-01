Il test più importante è quello del pomeriggio, quando Max Allegri potrà capire se poter davvero contare su Paul Pogba e Dusan Vlahovic almeno in panchina già contro il Monza. Ma anche al mattino non sono mancati i segnali. Con la Juve che nelle varie partitelle, a campo intero o campo corto, ha provato degli assetti tattici più adatti alla famosa Juve virtuale che un passo alla volta si potrà ricomporre. Si è rivisto il 4-3-3 per esempio, sono andati in scena delle prove soprattutto i 3-4-3 (o 3-4-2-1). Sempre con un grande protagonista: Angel Di Maria. L'ideale per El Fideo, così come per Federico Chiesa.



I dettagli nel video del nostro inviato Nicola Balice.