Una conferma inaspettata, ragionata, comunicata forse nel momento meno opportuno, o forse in quello perfetto per provare a distogliere l'attenzione da una sconfitta che brucia parecchio., nella notte probabilmente più nera della sua gestione da quando è allaha scelto di chiudere il capitolo relativo al suo futuro confermando che resterà ancora sulla panchina bianconera.Intervenuto ai microfoni di Sky Allegri ha confermato: "​e che ci saremmo rivisti presto per programmare il futuro insieme”. Il tassello che mancava al puzzle della panchina bianconera è stato inserito dall'allenatore livornese nella serata di ieri e dirada definitivamente ogni sorta di nube.Definitivamente perché nonostante un ko che fa male, anche il presidente Andrea Agnelli ha voluto confermare Allegri a fine gara: "​Ha ancora un anno di contratto, ci siederemo per parlare del futuro. Lui, Paratici e gli altri garantiranno il futuro della Juve". Una conferma che fa seguito a quella già annunciata qualche settimana fa dopo il passaggio del turno contro l'Atletico Madrid.Ad Allegri sono concesse tante attenuanti, dalla condizione agli infortuni e, forse, anche un po' la sfortuna sul gol dell'1-1 che ha cambiato l'indirizzo della gara. Ma la domanda resta sempre la stessa anche dopo questo ko è giusto confermare Allegri sulla panchina della Juventus anche nella prossima stagione?