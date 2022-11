Federico Chiesa è già tornato. Gleison Bremer e Angel Di Maria saranno sicuramente a disposizione, con una settimana di allenamenti nelle gambe e la possibilità di non forzare i tempi col Psg non essendoci più la qualificazione agli ottavi di Champions in palio. E poi c'è Dusan Vlahovic con la sua pubalgia che non gli concede tregua: il grosso dubbio della vigilia in casa Juve è questo, il centravanti serbo deve fare i conti con il dolore e poi capire se mettersi a disposizione di Max Allegri o se al contrario dare forfait. In ogni caso la sensazione è quella che nella migliore delle ipotesi porterebbe Vlahovic in panchina, che a quel punto diventerebbe ancora di più un fattore decisivo nei piani di Allegri. Che prevedono una Juve di apertura e una Juve di chiusura del match: la prima in linea con la formazione schierata contro il Psg ma con Bremer (e Danilo) al centro della difesa, la seconda con Chiesa, Di Maria e Vlahovic contemporaneamente in campo. Per la prima volta.



LA PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la formazione che inizialmente dovrebbe affrontare l'Inter.



Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, Rugani, Soulé, Di Maria, Chiesa, Vlahovic, Barbieri, Barrenechea.



Indisponibili: Aké, De Sciglio, Iling, Kaio Jorge, Kean, McKennie, Paredes, Pogba.

Diffidati: nessuno.

Squalificati: nessuno.