L'allenatore dellaha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di. Il tecnico, si è soffermato sugli obiettivi stagionali, la lotta per lo scudetto e i nuovi acquisti: "La differenza deve essere nel raggiungimento degli obiettivi, che sono sempre massimali. Un conto è partirci, un conto è arrivarci. Il discorso è sempre lo stesso,e forse non aver vinto niente l'anno scorso ci porterà quest'anno se vinciamo a rivalutarla come cosa straordinaria"."Dobbiamo migliorare soprattutto l'aspetto realizzativo, con l'undicesimo attacco del campionato non vinci. Fino a 5 dalla fine avevamo subito 25 gol, in linea come numeri per vincere, ci sono mancati i gol davanti"."Adesso vediamo, Chiellini con la sua esperienza era importante, ora De Ligt è andato via, ma nel calcio non si sa mai, ci sono le sorprese,. Poi sono sereno, la società è sempre presente"."Anche sul piano fisico ho ritrovato un giocatore molto diverso, anche umano. Prima era ragazzo, ora è uomo, ha due figli, una responsabilità diversa. Calcisticamente uguale, ma più tranquillo".perché il capocannoniere non ha mai vinto il campionato negli ultimi 12 anni, credo. E' questione di numeri. Se arriva lì lì a due dalle fine? Non lo faccio giocare (ride ndr)"., sarà un test per loro perché è difficile ripetersi. Quanti punti serviranno? Vediamo a fine agosto. Ve lo dirò più certamente, ma ho già un'idea. L'anno scorso c'eravamo, quindi...".fa parte però anche delle caratteristiche. L'anno scorso avevamo molti contropiedisti, quest'anno lo stesso,All'inizio non sarà lui, ma a gennaio lo troveremo al 100%".SU DI MARIA - "Credo che possa più fare l'ala destra, o trequarti, seconda punta. Più sta vicino alla porta meglio è. Come sempre bisogna cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori,