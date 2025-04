AFP via Getty Images

Allenatore Roma, scatto Pioli in quota: per i bookie sempre più lontani Sarri e Allegri

2 minuti fa



Continuano i dubbi su chi sarà il prossimo allenatore della Roma per la prossima stagione. Ma se fino a una settimana i bookmaker scommettevano su un duello Pioli-Sarri, ad oggi l'ex tecnico - tra le altre - di Milan e Fiorentina pare essere il grande favorito: infatti, passa da 3,50 a 1,85 il suo arrivo nella Capitale. Sale la quota, invece, di Maurizio Sarri, che aumenta da 3,50 di sette giorni fa agli attuali 7,50, scavalcato da Massimiliano Allegri, in lavagna a 4. Si gioca invece a 6,50 su Snai la coppia Italiano-Montella, con Mancini offerto a 7,50.



Più staccati, tutti a 15, Conte, Fabregas e Gasperini. Sembra essere, infine, definitivamente svanita la possibilità che Claudio Ranieri smentisca quanto detto in conferenza stampa e possa rimanere un'altra stagione sulla panchina della Roma: opzione che passa da 18 a 33.