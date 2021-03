Un anno fa,aveva approfittato dello stop del campionato a causa del Covid per iniziare una rivoluzione in seno al suo: senza aspettare la fine del campionatoretrocedendoda direttore sportivo a Responsabile del Settore giovanile, con responsabilità però limitate. L’idea del presidente granata, mentree compagni lottavano per non retrocedere in serie B, era quella di affidare pieni poteri, o quasi (considerato che l’ultima parola su ogni decisione spetta sempre a Cairo), al dirigente arrivato dalla Spal.La prima stagione da Responsabile dell’Area Tecnica al Torino non è certa stata positiva edcome allenatore della prima squadra (scelta avallata anche da Urbano Cairo che da tempo aveva un debole per l’ex tecnico di. Entrambi hanno fallito portando le rispettive squadre in zona retrocessione ed entrambi sono stati esonerati.Ma è stato un vero e proprio fallimento anche il mercato estivo, basti pensare che, voluti fortemente da Marco Giampaolo, non hanno finora avuto rendimenti soddisfacenti e il centrocampista polacco ha finito anche per perdere la propria nazionale. Le scommessenon sono state vinte e entrambi i giocatori si sono rivelati acerbi per la serie A italiana.sono invece sempre state considerate delle alternative, non sono riusciti a imporsi, non verranno riscattati e a fine stagione torneranno alla Sampdoria, da cui sono arrivati in prestito., nel frattempo ha però restituito a Bava la responsabilità della Primavera, come dimostra anche il fatto che abbia scelto come nuovo tecnico, allenatore che era stato portato a Torino una prima volta proprio dall’ex ds. Ora ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo dt/ds a cui affidare la ricostruzione del Torino.