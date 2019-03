Una spaccatura netta, forte, che ha cambiato completamente l'atmosfera dell'Allianz Stadium e che ha squarciato l'apparente sereno in cui versava Juve-Udinese. Al centro della bufera c'è la Curva Sud, gruppo caldo del tifo bianconero: complice lo sciopero del tifo - l'ultima battaglia è sul prezzo dei biglietti in vista di Juve-Atletico Madrid, a partire da 60 euro anche per gli abbonati -, il gruppo di supporters aveva impostato la modalità silenziosa fino al 39', quando ha tirato il fiato e iniziato a incitare la squadra di Allegri. Dall'altra parte dell'impianto torinese, cori di offese e fischi assordanti per gli ultras della Juventus. "Siete un pubblico di merda, andate a cagare", il messaggio dei bianconeri sparsi negli altri settori. Con un moto d'orgoglio, la Curva ha risposto a muso duro. Salvo quindi chiudere con un 'Tutti a mangiare', e il dito puntato contro i presunti spettatori da salotto.