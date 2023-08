Ilvince e convince in casa contro laall'esordio in Serie A. Una prestazione convincente e soprattutto supportata da un'ottima produzione offensiva, unita a grandi prestazioni individuali di diversi elementi. A brillare, oltre al solito Strefezza sono i nuovi acquisti: non solo Dorgu - che sulla fascia sinistra ha fermato in più di un occasione Felipe Anderson e Isaksen - ma anche (e soprattutto). L'ennesimo colpo ben architettato da Pantaleo Corvino ha fattoQuando il Lecce sembrava non riuscire a concretizzare la grande mole offensiva creata, ecco proprio Almqvist, che. Un gol che è solo il risultato di, capace di dribbling e incursioni pericolose e - a quanto pare - anche piuttosto bravo a segnare.che Almqvist regala ogni volta che fa gol.Già nelle prime uscite in amichevole il biondino scandinavo aveva dato. E che segnali:(quattro su quattro con oggi). Alla prima amichevole contro il, bastano 45 minuti a Almqvist per sbloccarsi, mettendo a segno il. La storia si ripete in casa del, dove l'attaccante sblocca il risultato. Sì è vero, è calcio d'agosto, bisogna aspettare gli impegni ufficiali. E quindi arriva, sfida in cui D'Aversa lo schiera dal primo minuto, venendo ripagato con ilche vale ai salentini la qualificazione ai sedicesimi. A questi tre sigilli si aggiunge, che va così ad illuminare il campionato del Lecce. Lecce che adesso attende ePontus Almqvist non è il classico giocatore da cui ci si aspetterebbero tanti gol. Nella sua ultima stagione in Ektraklasa - il campionato polacco - dove ha militato con la maglia delin prestito da Rostov, mette a segno. Un bottino discreto, ma non straripante. Quel che sorprende in lui - dote che sicuramente ha colpito Corvino - è la, che gli permette di insinuarsi con pericolosità nelle difese e disorientare gli avversari con dribbling secchi., capace di svariare, la Serie A può fare al caso suo. Tutte doti di cui lo stesso giocatore è ben cosciente:- ha dichiarato al suo arrivo a Lecce -Nel suo passato si ritrova un. L'8 settembre 2020, durante i turni di, Svezia ed Italia si sono incontrate nel. Una sfida che ha permesso adche in quell'occasione giocava come seconda punta nel 4-4-2 - di mettersi in grande mostra,. Dall'altra parte c'era una formazione azzurra, che schierava dal primo minuto giocatori come Matteo Gabbia, Marco Carnesecchi, Riccardo Sottil, Andrea Pinamonti, che nel match di oggi tra Lecce e Lazio si è trovato, con non poche difficoltà nel finale. Tanto che si è reso protagonista di un. Un'entrata ruvida in scivolata, segno di frustrazione, che forse si rifà anche a quella doppietta, subita con la Nazionale.