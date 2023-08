Prima di campionato anche per Lecce e Lazio, che dalle 20.45 scenderanno in campo per la prima giornata della Serie A 2023/24. Al Via del Mare, i salentini accolgono la squadra di Sarri, in una sfida che si preannuncia combattuta. I padroni di casa, dopo la buona salvezza conquistata l'anno scorso, proveranno a ripetere le prestazioni che hanno guidato i ragazzi di Baroni alla salvezza. Non sarà però Marco Baroni a guidare i giallorossi, perché il match di oggi sarà l'esordio in Serie A col Lecce di Roberto D'Aversa. Dall'altra parte la Lazio arriva al match con grandi aspettative, che derivano dal secondo posto conquistato nell'ultima stagione, alle spalle del Napoli. I biancocelesti si sono rinforzati con gli acquisti di giocatori importanti come Daichi Kamada, Taty Castellanos, Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, nonostante abbiano dovuto salutare Sergej Milinkovic-Savic, accasatosi all'Al-Hilal. Alle 20.45 si parte.



STATISTICHE



Il Lecce è una delle sole due squadre, insieme al Torino, contro cui la Lazio non ha vinto nemmeno una partita nella passata stagione: 2-1 per i salentini all’andata al Via del Mare, 2-2 al ritorno all’Olimpico.



La Lazio è la squadra che ha pareggiato più volte alla partita di esordio in Serie A TIM: 29 pareggi per i biancocelesti, solo uno dei quali negli ultimi 11 campionati.