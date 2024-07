Altobelli: "Italia? Contro la Svizzera è stato umiliante. Non è da oggi che facciamo figuracce"

Getty Images

, l'ex attaccante della Nazionale italiana campione del mondo nel 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'edizione odierna de L'Arena. Ecco le sue parole sull'eliminazione dell'Italia a- "Noi che siamo l’Italia, 4 Mondiali e 2 Europei. A parte che non avevamo giocato bene né con l’Albania né con la Croazia. Non abbiamo calciatori che possano risolvere una partita, non c’è qualità. Contro la Svizzera è stato umiliante".- "Ho provato a leggere la nostra formazione: Di Lorenzo del Napoli; Darmian, Bastoni e Barella dell’Inter; Mancini e Cristante della Roma; Fagioli e Chiesa della Juve. Fin qui niente da dire. Poi guardo l’attacco: El Shaarawy, Scamacca, Retegui e capisci che manca qualcosa. Gli altri sono titolari nei nostri migliori club. L’anno scorso abbiamo fatto parecchie finali nelle coppe europee, non abbiamo vinto però siamo arrivati in fondo. Bisogna andare a vedere altro".

- "Si potrebbe iniziare a dire che nelle nostre squadre di club ci sono pochi italiani e tanti stranieri. Ma non possiamo dare la colpa agli stranieri: in Italia imparano e ci insegnano qualcosa. Non è da oggi che facciamo figuracce. Negli ultimi 10 anno non siamo stati all’altezza della nostra storia".