L’ex giocatore dell’Inter Altobelli parla così all trasmissione “Il bello del calcio” su Canale 8: “Osimhen è più forte di Vlahovic. Spalletti ha detto di avere un top player ma che deve diventare un ‘toppissimo’. Quando l’ho criticato Osimhen aveva fatto 4 gol, Spalletti sta lavorando su di lui portandolo a diventare uno degli attaccanti più forti e domenica guardando la partita ho visto i movimenti, come si muoveva, le aperture. In questo momento ha fatto una grande crescita e per me è meglio di Vlahovic”.