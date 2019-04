Si va verso un'altra esclusione eccellente per Paulo Dybala al quale Massimiliano Allegri ha preferito Federico Bernardeschi. Una scelta, quella di Max Allegri, che ricalca quella del ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid e che dice molto sullo status e sullo stato di Dybala alla Juventus. ​Nelle prossime settimane ci sarà un incontro con l'entourage del calciatore che vuole garanzie tecniche per rimanere in bianconero, altrimenti le strade della Juve e di Dybala si separeranno. Il punto, ad oggi, è il seguente: