Uno continua a segnare, l’altro a dipingere assist. Ilvince 1-0 contro ilgrazie a un gol del solito Julian, il 16esimo in 17 partite, e si porta a un passo dal titolo: è a +9 sul Talleres a 4 giornate dal termine... Il Bordeaux, invece, fa 3-3 col Metz e la rete del momentaneo 3-2 per i Girodini è firmata da Oudin, su assist di Yacine Adli: il quarto in stagione, il secondo consecutivo, col francese che per la terza volta consecutiva finisce 'sul tabellino'. Talenti che brillano, talenti da Milan., col Milan che ha anticipato tutto e tutti, lasciandolo un anno in prestito alper continuare a crescere nella sua comfort zone. Una strategia che sta dando ragione ai rossoneri, in quanto il giocatore che si sta vedendo ora è già diverso rispetto a quello della passata stagione: più continuo, più costante nel match, "più leader".Qui anticipare tutti non è stato possibile.. Ma ora tanti occhi si sono posati sullo Spiderman dei Millonarios, da quelli dela quelli delle altre italiane, senza dimenticare loe i soliti tedeschi,In scadenza a dicembre 2022, ha un'offerta di rinnovo sul tavolo e ha comunque stipulato un patto col club che lo ha lanciato e coccolato: non farà nessuno sgarbo, andando via per la cifra richiesta dal club (20 milioni di euro).Mercato che circonda ma non lo distrae. Parola dei numeri, parole di, suo mentore e maestro: "​E’ in un grande momento calcistico ed è per questo che genera tutte le ripercussioni che ha il fatto di essere un giocatore desiderato, ricercato. Bisogna accompagnarlo di conseguenza. Non dobbiamo avere nessun tipo di cambiamento in termini di comportamento se lui non li ha. Se vediamo comportamenti diversi, avremmo bisogno di accompagnarlo in un altro modo, ma ripeto, è molto concentrato: è un ragazzo che non sale su quel vortice di lodi e tutto quello che si dice su di lui. Lui è molto serio, è la sua essenza, è molto professionale e ha un’ottima famiglia”. Professionalità e killer instict.