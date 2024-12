Amad Diallo al centro del nuovo Manchester United: dal provino con la Juventus al gol nel derby

Getty Images

Quando il Manchester United ha speso 20 milioni per prendere Amad Diallo dall'Atalanta, in Inghilterra qualcuno ha storto il naso. 20 più altri 20 - più o meno - di bonus. "Sono troppi", dicevano. Gran parte dell'investimento l'attaccante classe 2002 l'ha ripagato nel derby contro il City, in una delle partite più importanti della stagione.

- Da quando è arrivato Amorim Amad sta trovando sempre più spazio, il nuovo allenatore l'ha messo al centro del nuovo progetto tecnico del Manchester United e per far giocare lui all'Ethiad ha fatto fuori Rashford e Garnacho. Il ragazzo ha ripagato la fiducia trascinando la squadra alla vittoria a una manciata di minuti dalla fine.Prima di segnare al City, Diallo aveva fatto gol al Brighton 24 ore dopo la morte della moglie del padre, che lui considerava come una madre. Un bacio al cielo con gli occhi lucidi, "voleva giocare" aveva detto ten Hag. Per dedicarle un gol, e ci è riuscito. Prima di imporsi a Manchester ha fatto un paio di prestiti: Rangers e Sunderland, col quale nel 2022/23 ha segnato una quindicina di gol in Championship. Tornato alla base, ha perso tutta la prima parte della scorsa stagione per un infortunio al ginocchio. Poi, si è rifatto con gli interessi: ha segnato il che ha qualificato il Manchester United alla semifinale di FA Cup. Segnando al 121'. Contro il Liverpool. Quella coppa, poi, la vinceranno.

- Non che quando ti chiama lo United ci sia molto da pensare, ma. Il centrocampista francese era da sempre un idolo per l'attaccante, che in passato aveva fatto anche un provino con la Juventus dove aveva incontrato Paul. "Con chi ti vuoi fare una foto?" gli chiesero. Domanda scontata: adesso quello scatto è chiuso nel cassetto dei ricordi, e chissà se ogni tanto Amad ripensa ancora al provino in bianconero.- E pensare che poco prima di firmare per il Manchester United, Diallo è stato a un passo dal Parma. Sarebbe dovuto andare in prestito secco in gialloblù, ma l'inserimento dei Red Devils con quei 40 (20+20) milioni messi sul tavolo ha fatto saltare tutto il banco.. Prima, ha fatto in tempo a scrivere un record in Serie A: Diallo è stato il primo classe 2002 a segnare nel nostro campionato: quel gol all'Udinese rimarrà per sempre, arrivato sei minuti dopo il debutto assoluto. Entra(va) e segna(va) con l'Atalanta, oggi continua a fare gol col Manchester United: ma il posto da titolare è suo.