PSG, Skrinar escluso e sul mercato: le possibilità di Juventus e Napoli

. L’ex difensore dell’Interinsieme a Randal Kolo Muani e Presnel Kimpembe, in programma stasera alle 20:45 al Parc des Princes e valido per la 15ª giornata di Ligue 1.La decisione di escludere i tre calciatori dall’elenco dei giocatori a disposizione per il match contro l’OL da parte di Luis Enrique non è legata a problemi fisici o disciplinari, bensì ad una scelta esclusivamente tecnica da parte dell’allenatore. Vicino al trasferimento in Arabia Saudita la scorsa estate,tra tutte le competizioni, tutte in Ligue 1, con ben sei panchine su sei in Champions League. Il futuro dello slovacco appare sempre più lontano da Parigi.Non è un mistero che la Juventus sia alla ricerca di rinforzi in difesa. Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno complicato i piani della formazione di Thiago Motta, che va a caccia di innesti nel reparto arretrato. Nelle scorse settimane Cristiano Giuntoli non ha escluso la possibilità di arrivare a Milan Skriniar. "In questo momento ci stiamo guardando intorno, il mercato di gennaio è particolare. Stiamo valutando diverse situazioni, ma aspettiamo il momento giusto perché i tempi sono prematuri”. L’opzione legata al difensore slovacco, che conosce molto bene la Serie A, resta valida.Non è da escludere che il Napoli possa fare un tentativo a gennaio per Milan Skriniar. Il direttore sportivosta monitorando la situazione dell’ex Inter, così come altre piste, per regalare ad Antonio Conte un nuovo difensore. Il club partenopeo è alla ricerca di un’occasione low cost e lo slovacco, a patto che il PSG apra allaAnche Kolo Muani, 26 anni, sta attraversando una fase difficile. Schierato raramente da titolare dall’inizio di questa stagione, l’attaccante della Francia non è stato impiegato nemmeno martedì scorso nella vittoria per 3-0 contro il Salisburgo in Champions League. Una situazione che si è ripetuta dopo le partite contro il Nantes, pareggiata 1-1, e il Bayern Monaco, gara persa per 1-0. Nelle ultime cinque partite giocate dal club parigino, l'ex Nantes ha accumulato appena dieci minuti contro il Tolosa, nel successo per 3-0, e meno di mezz'ora nella gara con l’Auxerre, terminata a reti involate. Fermo a soli due gol stagionali, l'attaccante sta vivendo un momento molto complicato che mette in bilico il suo ruolo all'interno della rosa e di conseguenza la permanenza all’ombra della Tour Eiffel. Secondo quanto riportato da RMC Sport e confermato da Fabrizio Romano, l’idea di una cessione già durante il mercato invernale potrebbe diventare realtà, a patto che arrivi un'offerta convincente. Alcuni club di Premier League seguono con attenzione la situazione del giocatore, che è legato al PSG da un contratto fino al 30 giugno 2028. Un prestito con opzione di riscatto potrebbe rappresentare una soluzione ideale per tutte le parti coinvolte.