Amazon Prime Video presenta le novità della stagione 2024/25: Fernando Llorente tra i talent e commentatori

Amazon Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League 2024/25, con una squadra italiana tra Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, quando impegnate.

La nuova stagione è alle porte. Con le finale disi è conclusa ufficialmente la scorsa annata. Le squadre sono già partite per i ritiri estivi e il countdown è iniziato: il campionato di Serie A prenderà il via nel weekend 16-17 agosto.A due mesi dal via della nuova, che si svilupperà con un nuovo format,Marco Foroni, Business lead Sports Prime Video Italia, ha annunciato l’ingresso nel team dei talent di, ex attaccante di Juventus, Napoli e Udinese, oltre che campione del mondo 2010 ed europeo 2012 con la Spagna.trasmetterà in esclusiva il miglior match del mercoledì. L'abbonamento include anche l'accesso a molti altri servizi di Amazon.Confermati i presentatori, i bordocampisti; i telecronisti; e i commentatori

Una squadra che nella prossimaconterà anche sull’apporto di