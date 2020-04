Massimo Ambrosini ha commentato la situazione in casa Milan a Skysport: "Ci vogliono chiarezza, idee e condivisione. Da anni si parla di queste cose e di un nuovo progetto ogni anno. E' innegabile che al Milan ci sia troppa confusione, la società non può permettersi di non avere idee chiare. Io vorrei capire chi prende le decisioni e chi si assume le responsabilità. Secondo me Pioli sta facendo un ottimo lavoro. Su Ibrahimovic, bisogna capire quali sono le sue ambizioni. Era arrivato con uno spirito diverso dal vecchio Ibra e si era calato in questo Milan in modo intelligente: ora bisogna capire se vorrà andare avanti così o alzare l'asticella".