Intervenuto a Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato della scelta di Gigio Donnarumma di non rinnovare il contratto e lasciare il Milan: “Sono in difficoltà a rispondere a questa domanda, visto il mio percorso. Io alla sua età non avrei fatto questa scelta, non credo che uno o due milioni possano cambiare tanto. Non ci sono squadre seconde al Milan, a livello di blasone. Lui voleva assolutamente rimanere? In questo caso ci sarebbe una aggravante, perché se vuoi rimanere rimani”.