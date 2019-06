Ecco i risultati delle amichevoli odierne:



Bermuda-Guyana 1-0 - 37' Brangman (B)

Cile-Haiti 2-1 - 26' Pierrot (H), 69' E. Vargas (C), 71' Fuenzalida (C)

Corea del Sud-Australia 1-0 - 76' Hwang Eui (C)

Cina-Filippine 2-0 - 14' Wu Xi (C), 54' Zhang Xizhe (C)

Tagikistan-Afghanistan 1-1 - 72' Haidari (A), 88' Shahrom (T)

Uzbekistan-Corea del Nord 4-0 - 29' Akhmedov (U), 69' Abdukholiqov (U), 72' Krimets (U), 91' Tursunov (U)

Costa d'Avorio-Comoros 3-1 - 40' e 59' Bony (C), 91' aut. bdallah (C), 94' rig. M'Changama (C)

Tunisia-Iraq 2-0 - 4' Khazri (T), 29' Srarfi (T)

Slovacchia-Giordania 5-1 - 39' Al-Tamari (G), 50' Haraslin (S), 55' Chrien (S), 70' rig Gregus (S), 74' Mraz (S), 84' Mihalik (S)

Kenya-Madagascar 1-0 - 64' rig. Wanyama (K)