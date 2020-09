La voce arriva direttamente dall'Inghilterra: il Leicester si sarebbe messo sulle tracce di Gleison Bremer.



Il difensore brasiliano è stato uno dei pochi calciatori del Torino che lo scorso anno ha avuto un rendimento sufficiente e in questa stagione è diventato uno dei centrali titoli della retroguardia granata: per questi motivo il presidente Urbano Cairo al momento non sembra intenzionato ad aprire una trattativa per il suo numero 3.



Sul mercato restano altri tre difensori del Torino: Armando Izzo, Vojvoda Lyanco e Koffi Djidji.