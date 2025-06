Napoli su Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni. Ai rossoblù piace Pio Esposito, Dzeko si offre

Getty Images

È il piano delper questo mercato estivo, dato che dopo una stagione come quella rossoblùE di fronte a un’offerta decisamente congrua, visto che la società chiuderà il bilancio al 30 giugno 2025 cone non avrà certo bisogno di svendere.

In queste ore,. Perché il dse il tecnico confermato Antoniohanno apprezzato la stagione rossoblù e diversi giocatori del Bologna: da, passando per. Su quest’ultimo, in particolare, c’era stato un contatto già a gennaio dopo la cessione dimail match-winner della finale di Coppa Italia è il giocatore che Conte vorrebbe per costruire di nuovo il suo 4-3-3.che lo acquistò a 9 milioni due stagioni fa e ha una percentuale da girare agli svizzeri: la trattativa avanzerà nelle prossime settimane, di certo per il Napoli è più facile arrivare allo svizzero che all’altro obiettivopoiché questa è l’estate della probabile partenza di(è arrivata un’offerta dal Bournemouth ma 15 milioni non bastano, piace anche alla Roma) e

Ovviamente, il Bologna ha tanti piani anche in entrata e solo in parte (sia economicamente che tecnicamente) sono legati alle cessioni dei big. In avanti, i rossoblù cercano una punta per rimpolpare l’attacco al fianco di- che potrebbe anche partire, ma è reduce da un’operazione di sports hernia - e sono due i nomi più chiacchierati di questo inizio mercato, ovveroProfili opposti non solo per età (20 contro 39) ma anche per strategia: Dzeko l’attaccante di complemento può farlo, è reduce da una stagione con grandi numeri - 21 gol in 52 presenze al Fenerbahçe - e ultimamente, con richieste anche non esose, attorno aiUna suggestione, per ora, ma da tenere presente.

Esposito, dopo la mancata promozione con lo, salterà gliper infortunio e sarà, con cui ha appena rinnovato fino al 2030, a sceglierne il. Tempi non brevi, visto anche il ribaltone nerazzurro, ma Sartori segue il centravanti classe 2005 da tempo: la questione è che il Bologna non può garantirgli i minuti al primo anno di A che sono pronti ad offrire ile il, solo per citare altri due club interessati.Nei prossimi giorni si sceglierà una strategia, cercando di capire se l’Inter sarà disposta a un affare biennale (tipo quello per, con una “recompra” nel 2027) o se manderà il giocatore in altre realtà. Ma attenzione anche a un terzo nome: Giacomo, che il Bologna potrebbe inserire nelle chiacchierate con il Napoli per Ndoye nei prossimi giorni dato che con il 4-3-3 l'azzurro potrebbe tornare ad avere poco spazio. Infine, potrebbe chiudersi a breve la trattativa per un portiere cileno: il ventenne Thomasdell’Universidad Catolica, che probabilmente verrà poi prestato al Cfin Mls (club sempre di proprietà Saputo) per fare esperienza.