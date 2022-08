Altra partita, altro gol. Fabio Silva continua a stupire nella sua nuova avventura all'Anderlecht, e dopo l'impatto positivo non si ferma più. L'attaccante portoghese ha segnato anche nella vittoria di oggi contro il Sint-Truidense, e con questa rete sale a cinque centri in sei partite. Se si considera anche un assist, l'ex Porto è stato decisivo in tutte le partite giocate con la nuova maglia. Arrivato in prestito dal Wolverhampton, è nella lista di diversi club di Premier.