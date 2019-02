Joachim Andersen non pensa al mercato. Il difensore danese della Sampdoria (classe 1996) ha dichiarato al quotidiano Ekstra Bladet: "Mi concentro solo sul calcio giocato, poi vedremo cosa succederà in estate. Ora è troppo presto per parlarne. E' difficile dire quale campionato preferisco tra Italia, Inghilterra e Spagna. L'importante è che il club abbia un buon progetto per il mio futuro, non mi interessa se sarà l'Inter, il Tottenham o l'Atletico Madrid. Devo fare i passi giusti nei momenti giusti per il bene della mia carriera, non mi dispiacerebbe restare un'altra stagione alla Sampdoria".