In estate ha lasciato il Milan per trovare spazio e rilanciarsi dopo un anno difficile, sia a livello di prestazioni che di realizzazioni. Ora a Siviglia, André Silva ha ritrovato le sue certezze, con 7 gol in 10 partite. E il portoghese, in prestito con diritto di riscatto in Andalusia, torna sul suo trasferimento in un'intervista rilasciata ad A Bola: "Lavoro per diventare il miglior centravanti del mondo. Non volevo lasciare Milano. Volevo semplicemente poter giocare di più e allora sono dovuto andare via. Sono andato alla ricerca di soluzioni ed è capitata l'ipotesi Siviglia. Ora sono qui e mi sento di aver fatto la miglior decisione possibile".



SUL PORTO - "Giocare per il Benfica o per lo Sporting? Non potrei mai dire sì, il mio cuore è del Porto".