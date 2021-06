Ansia in casa Olanda: si ferma Matthijs de Ligt. Problemi all'inguine per il difensore della Juventus, tanto che ha abbandonato l'allenamento odierno nel ritiro di Lagos. La gravità della lesione non è ancora chiaro, ma la sua posizione è in dubbio per i primi impegni europei, come testimoniato dalle parole del commissario tecnico Frank de Boer a Nos: "Ieri aveva già avuto qualche problema all'inguine, quindi non voleva correre rischi. E' chiaro che non li corriamo neanche noi. Domenica contro la Georgia? Dobbiamo aspettare e vedere".



Già a inizio settimana l'ex Ajax aveva lasciato in anticipo l'allenamento per poi tornare in campo e fare esercizi individuali. Allarme, quindi, in casa Oranje, con una nazionale che già deve fare a meno di Van Dijk agli Europei.