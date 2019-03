Giancarlo Antognoni parla del futuro di Federico Chiesa. Il club manager della Fiorentina ha dichiarato in occasione di un evento organizzato dal 'Rotary club Brunelleschi' di Firenze: "Ci auguriamo che Federico Chiesa possa restare qui con noi il più a lungo possibile, suo padre lo gestisce in un modo oculato e potrebbe volerlo mantenere a Firenze. Federico è un bravo ragazzo, consigliato dai genitori, non ha un procuratore e già questo è importante perché ha alle spalle una famiglia che lo sostiene".



NON SIMULA - "Dà fastidio essere additato in quel modo, è un ragazzo a modo che va forte e quindi a volte può sembrare che cada volontariamente. Invece, andando a una velocità abbastanza elevata, toccandolo va giù. Gasperini ha sbagliato con lui, un dirigente o un allenatore non si può assolutamente permettere di giudicare l'operato di un professionista come Federico Chiesa".