L'allenatore dell'Anversa Mark van Bommel non cambia idea sullo status di Nainggolan in rosa. Il centrocampista belga rimarrà ancora fuori squadra dopo aver fumato una sigaretta in panchina durante una partita: "Non ho pensato di reinserirlo in gruppo - ha detto il tecnico in un'intervista a Het Nieuwsblad - non è una questione di tempo. E' stata una decisione difficile, sono stato calciatore anch'io e so come si può sentire in questo momento. Ma bbiamo parlato con Radja, e lui sa cosa ci aspettiamo da lui".