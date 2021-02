Falsa partenza per il River Plate nella prima giornata del gruppo B nella Coppa di Lega Argentina. In superiorità numerica per l'espulsione di Fernando Tobio a fine primo tempo, il River passa in vantaggio con Matias Suarez, ma si fa rimontare dall'Estudiantes che ribalta il risultato grazie ai gol di Mauro Diaz e di Fabian Noguera al 96°.