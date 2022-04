Il man of the match di Bologna-Samp, Marko Arnautovic, ha parlato così nel post-partita: "Gol? Segno grazie alla squadra, abbiamo fatto una gran partita questa sera. Sono un po' arrabbiato per averne anche sbagliati, ma penso che dalla partita contro il Milan a oggi abbiamo mostrato carattere. Questo match lo abbiamo giocato per Mihajlovic e stiamo facendo il possibile per lui. Per me è un fratello e un padre. Parla tanto e mi dà l'energia per fare partite come questa. Ora ci godiamo questi 3 punti prima di pensare alla Juventus".