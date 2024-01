Arsenal e Tottenham: occhi su una stella della Real Sociedad

Secondo quanto riporta The Sun Arsenal e Tottenham avrebbero messo gli occhi su Ander Barrenetxea e lo starebbero monitorando con attenzione. I due club londinesi vorrebbero alzare il livello della propria rosa e aumentare la competitività nel ruolo. L'ala spagnola classe 2001, che fin qui ha messo a referto 3 reti e 1 assist in 16 presenze in campionato, ha un contratto fino al 2027.