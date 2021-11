Everton ha messo gli occhi su Calum Chambers dell'Arsenal. Il 26enne difensore dei Gunners è in scadenza la prossima estate, i blue di Liverpool vorrebbero fare un tentativo per prenderlo in prestito a gennaio, come riporta The Sun, con l'Arsenal che ha fissato il prezzo a 5 milioni di euro. Inoltre, l'Everton vorrebbe trattare anche il prestito di Maitland-Niles, 24 anni centrocampista, con l'opzione di comprarlo poi la prossima estate.