Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal, in gol nella vittoria sul West Ham, parla dopo i 3 punti ottenuti nel derby londinese: "È stata una partita molto difficile e credo che siamo stati fortunati. Naturalmente sono felice per il gol ma l'importante era la vittoria della squadra. Segnare fa parte del mio lavoro, devo sempre mettere in difficoltà il mister quando sceglie chi va in campo. Tutti vogliono dare il loro meglio e quando ciò accade è la squadra che trae il maggior beneficio. Obiettivi? È troppo presto per parlare, pensiamo solo al campo e vedremo alla fine dove saremo".